В Афганистане запретили показывать в СМИ живых существ

В Афганистане ввели запрет на изображения в СМИ живых существ. Нарушителям грозят судебным преследованием, сообщает Центр афганской журналистики (AFJC).

С 18 апреля 2025 года съемка и трансляция изображений живых существ были запрещены в соответствии с пунктом 3 статьи 17 закона «О поощрении добродетели и предотвращении порока». Запрет распространяется на Бамиан и Кундуз, увеличивая общее число затронутых провинций до 15.

Власти предписывают государственным учреждениям не допускать съемку журналистами любых мероприятий. Этот запрет распространяется и на частных лиц.

В директиве указывается, что любые нарушения приведут к судебному преследованию.

Отмечается, что афганские телеканалы перешли на формат, похожий на радио. Диктор зачитывает новости за кадром, а в это время на экране демонстрируют здания государственных учреждений и пейзажи.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube