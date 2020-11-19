В Госдуму внесли законопроект, позволяющий блокировать YouTube и Facebook за цензуру СМИ

В Госдуму внесен законопроект о санкциях в отношении интернет-ресурсов за ограничение доступа к материалам российских СМИ. Документ под названием «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» предполагает полную или частичную блокировку интернет-платформ, допускающих дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Новый закон коснется Youtube, Facebook и других иностранных ресурсов. Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Авторами документа выступили сенатор Алексей Пушков и шесть депутатов Госдумы, среди которых единороссы Сергей Боярский, Александр Хинштейн и Антон Горелкин. Они предлагают ввести в законодательство статус владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ.

Такой статус может присвоить генпрокурор по согласованию с МИД России владельцу информационного ресурса, «допускающего, в том числе, дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации», говорится в пояснительной записке. Кроме того, подобное решение может быть принято в случае ограничения интернет-платформой доступа к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан.

Законопроект наделяет Роскомнадзор правом полного или частичного ограничения доступа к таким ресурсам. Блокировка может быть снята, если владелец ресурса перестает ограничивать контент российских СМИ или другую общественно важную информацию по какому-либо дискриминационному признаку.

В качестве других мер наказания предусматриваются замедление трафика и административные штрафы. Как отметил Горелкин, штраф за цензуру российских СМИ может от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, передает РИА «Новости».

Авторы инициативы обосновали необходимость принятия законопроекта «многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа граждан Российской Федерации к информации российских СМИ со стороны отдельных интернет-ресурсов, в том числе зарегистрированных за пределами Российской Федерации». Они указывают, что с апреля 2020 года в уполномоченные органы поступают жалобы журналистов на цензуру со стороны таких ресурсов, как Twitter, Facebook и Youtube. «Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации», – отмечают законодатели.

Напомним, на прошлой неделе Роскомнадзор призвал российские СМИ размещать свой видеоконтент на отечественных платформах вместо YouTube. Свою рекомендацию чиновники обосновали дискриминационными действиями администрации американского видеохостинга в отношении материалов российских СМИ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.11.20

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