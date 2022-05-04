Россия оказалась в конце рейтинга свободы прессы

Россия занимает 155-ю строчку в рейтинге свободы прессы. Об этом сообщает международная организация «Репортеры без границ» (RSF). В список вошли 180 стран.

При составлении рейтинга правозащитники опирались на такие показатели, как независимость СМИ, самоцензура, плюрализм, прозрачность деятельности, нарушения в отношении журналистов и прочие. На ухудшение позиций России повлияли внесения российских изданий и журналистов в список иностранных агентов, принятие закона о фейках, касающихся действий военных, и блокировка независимых СМИ.

В результате РФ попала в 28 государств с «очень тяжелым состоянием» свободы прессы, пропустив вперед Азербайджан (154 место) и Белоруссию (153 место). В прошлом году Россия занимала 148-е место в рейтинге свободы прессы.

В число лидеров попали Финляндия, Эстония, Швеция, Дания и Норвегия. Последнее место в рейтинге заняла Северная Корея.

По информации RSF, с 1 января 2022 года во всем мире было убито 27 журналистов и два сотрудника СМИ, а 463 журналиста и 19 сотрудников СМИ находятся в тюрьме. В России на данный момент лишены свободы 13 журналистов.

Москва, Зоя Осколкова

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