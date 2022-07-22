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Пятница, 22 июля 2022, 11:12 мск

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В Афганистане запретили критиковать чиновников

Верховный лидер движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) мулла Хайбатулла Ахундзада запретил критиковать чиновников и должностных лиц под угрозой наказания. Об этом сообщается в документе, опубликованном талибами.

По словам муллы, недопустимо выдвигать необоснованные обвинения в адрес должностных лиц и критиковать их по ложным (далеким от реальности) предлогам. «В исламе нет места сплетням и слухам, потому что это вызывает ненависть у мусульман, разрушает их веру и ослабляет их усилия», – отмечается в распоряжении.

Лидер талибов привел несколько выдержек из Корана и Сунны в доказательство своих слов. Соблюдать эти принципы обязаны и средства массовой информации.

В документе говорится, что те, кто ослушается, должны быть подвергнуты наказанию. Однако меры, применяемые к нарушителям, не уточняются.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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