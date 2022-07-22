В Афганистане запретили критиковать чиновников

Верховный лидер движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) мулла Хайбатулла Ахундзада запретил критиковать чиновников и должностных лиц под угрозой наказания. Об этом сообщается в документе, опубликованном талибами.
По словам муллы, недопустимо выдвигать необоснованные обвинения в адрес должностных лиц и критиковать их по ложным (далеким от реальности) предлогам. «В исламе нет места сплетням и слухам, потому что это вызывает ненависть у мусульман, разрушает их веру и ослабляет их усилия», – отмечается в распоряжении.
Лидер талибов привел несколько выдержек из Корана и Сунны в доказательство своих слов. Соблюдать эти принципы обязаны и средства массовой информации.
В документе говорится, что те, кто ослушается, должны быть подвергнуты наказанию. Однако меры, применяемые к нарушителям, не уточняются.
Кабул, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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