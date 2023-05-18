Роскомнадзор: российские СМИ девять раз подвергались цензуре в 2023 году

Роскомнадзор зафиксировал девять фактов цензуры в отношении российских СМИ в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор фиксирует многочисленные акты цензуры в отношении российских СМИ со стороны иностранных интернет-площадок, передает РИА «Новости».

«Всего с 2021 года ведомство зафиксировало 132 акта цензуры. Из них 28 случаев в 2021 году, 95 случаев в 2022 году и 9 случаев в 2023 году», – уточнили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор неоднократно грозил иностранным интернет-площадкам блокировкой за цензуру в отношении российских СМИ. В частности, во внимание надзорного ведомства попадал видео-хостинг YouTube, который был обвинен в нарушении ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Москва, Зоя Осколкова

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