Госдеп обвинил киевский режим во введении цензуры в интернете

Госдепартамент США выпустил отчет, посвященный нарушениям прав человека в мире, в котором говорится, что Украина под предлогом военного времени ввела цензуру на онлайн-контент в сети Интернет, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном на сайте Госдепа, в частности, говоится: «Правоохранительные органы Украины контролировали интернет, иногда без соответствующих юридических полномочий, и предпринимали значительные шаги для блокировки доступа к веб-сайтам, как сообщается, из соображений безопасности. По состоянию на конец декабря 2023 года в стране по таким основаниям было заблокировано 1152 сайта».

«Интернет-сайт «Миротворец»*, на котором размещены личные данные журналистов и общественных деятелей, чьи высказывания и действия были признаны непатриотичными, поддерживал тесные связи со службами безопасности Украины», – отмечается также в отчете Госдепартамента США.

* Организация признана экстремистской и иностранным агентом в России

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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