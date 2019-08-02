Жительнице Удмуртии отменили штраф, назначенный за «экстремистский» комментарий про церковь

Верховный суд Удмуртии отменил штраф местной жительнице Елизавете Салтыковой, назначенный за комментарий в соцсети «ВКонтакте» к опросу о Библии. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале. Салтыковой вменяли статью 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«Решение интересное – суд посчитал правонарушение не длящимся, а оконченным в день публикации, а изменения в КоАП РФ в части 20.3.1 внесены уже после ее публикации», – отметил адвокат Павел Терентьев, представляющий интересы Салтыковой.

В жалобе в Верховный суд Удмуртии защита девушки просила отметить постановление Индустриального суда Ижевска, ссылаясь на отсутствие вины, нарушение норм процессуального закона и истечение сроков давности привлечения к административной ответственности.

Поводом для составления против Салтыковой административного протокола по экстремистской статье стал комментарий, который она оставила в январе прошлого года к записи с анонимным опросом «Верующие, вы читали Библию? Знаете ее наизусть?». Правоохранительные органы сочли ее мнение о боге и церквях экстремистским высказыванием.

28 мая суд признал Салтыкову виновной в возбуждении ненависти или вражды и назначил ей штраф в 10 тысяч рублей.

Напомним, в конце прошлого года статья 282 Уголовного кодекса РФ (Разжигание ненависти либо вражды) была частично декриминализирована. В КоАП РФ внесли статью 20.3.1 (Возбуждение ненависти либо вражды).

Ижевск, служба информации РИА «Новый День»

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