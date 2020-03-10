Соцсети хотят штрафовать за противоправный контент

В России могут ввести штрафы для соцсетей и интернет-компаний за противоправный контент. Законопроект разрабатывает рабочая группа Совета федерации вместе с Лигой безопасного интернета (ЛБИ). Авторы инициативы считают, что подобные меры могут защитить детей от пропаганды наркомании и экстремизма.

Ввести ответственность за распространение неправильного контента предложили активисты ЛБИ, основанной владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым, пишет «Коммерсант». По мнению главы комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре под руководством его председателя Лилии Гумеровой, интернет-площадки обладают информацией о пользователях, которую используют, например, для таргетирования рекламы. «Таким образом, их заявления о невозможности отсева негативного контента безусловная ложь», – подчеркнула сенатор.

Игроки интернет-рынка не поддерживают инициативу. В Mail.ru Group считают, что «попытка переложить ответственность на площадки противоречит конституционным правам человека на поиск и получение информации». Модераторы и так удаляют сотни тысяч постов по жалобам миллионов пользователей. «Странно, что судьбу одной из самых успешных и конкурентоспособных отраслей российской экономики пытается решить небольшая группа далеких от нее людей»,– заявили в компании.

В российском сервисе знакомств Mamba уверены, что ужесточение повлияет только на внутренних игроков и никак не скажется на зарубежных конкурентах. Такие гиганты как Facebook и Twitter не будут выполнять эти требования, отметили в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

Стоит отметить, что идею ввести штрафы за противоправный контент уже озвучивали в 2018 году. В настоящее время удаление запрещенной информации проводят по требованию Роскомнадзора. По словам аналитиков, если предложенное ЛБИ регулирование будут принято, на частные компании фактически ляжет функция цензуры в интернете.

Москва, Зоя Осколкова

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