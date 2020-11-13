Роскомнадзор просит СМИ не пользоваться YouTube. «А вы сначала сделайте в России нормальный сервис», – ответили в Сети

Роскомнадзор призвал российские СМИ размещать свой видеоконтент на отечественных платформах вместо YouTube. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Свою рекомендацию чиновники обосновали действиями администрации американского видеохостинга в отношении материалов российских средств массовой информации.

В надзорном ведомстве указали на участившиеся «случаи применения администрацией Youtube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов». Роскомнадзор назвал эти действия «целенаправленной политикой влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации».

«Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)», – отмечается в сообщении ведомства.

Между тем, в Сети раскритиковали рекомендацию Роскомнадзора, отмечая, что в России «нет нормальных площадок» для размещения видеоматериалов. «А вы сделайте нормальный сервис, а не ущербный рутуб, на котором у любого нормального человека не хватит терпения смотреть кучу рекламы и проходить разные тесты типа «кто сейчас был в этом ролике», – прокомментировал пользователь «ВКонтакте» Вячеслав Сидоренко сообщение надзорного ведомства, размещенное на его официальной странице в этой соцсети.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.11.20

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