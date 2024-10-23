Роскомнадзор готов блокировать звонки в мессенджерах

Роскомнадзор технически готов блокировать звонки через мессенджеры в случае нарушения законодательства. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов в кулуарах форума «Спектр». По его словам, основания для такой меры будут дополнительно прорабатываться.

«Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен, как одна из мер [борьбы с телефонным мошенничеством]», – цитирует ТАСС Липова.

Глава Роскомнадзора уточнил, что может быть разработан комплекс требований к иностранными мессенджерам с точки зрения пропуска звонков для защиты граждан от мошенников. Мессенджер должен будет дать возможность пользователям самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонов: из-за границы или не из его записной книжки. В таком случае РКН сможет вводить временные запреты на все звонки через ту или иную платформу до выполнения этих требований.

«Условно говоря – пока не выполнил, звонить через тебя не смогут. Это отдельное регулирование, которое нужно продумывать», – пояснил Липов.

Сочи, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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