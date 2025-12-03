Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox за экстремизм и развращение детей

Роскомнадзор официально заблокировал игровую платформу Roblox. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое приводят российские информагентства.

Основание для такого решения стали «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

В Роскомнадзоре пояснили, что подобные нарушения происходят в том числе в игровых комнатах и на отдельных локациях платформы, где несовершеннолетним пользователям могут предлагаться сценарии, имитирующие террористические акты или нападения на учебные заведения, а также участие в азартных играх.

Кроме того, поступала информация о случаях сексуальных домогательств к детям в игровой среде, вымогательстве интимных изображений и склонении к противоправным действиям сексуального характера и насилию.

Москва, Анастасия Смирнова

