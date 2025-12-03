российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 декабря 2025, 20:30 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox за экстремизм и развращение детей

Роскомнадзор официально заблокировал игровую платформу Roblox. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое приводят российские информагентства.

Основание для такого решения стали «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

В Роскомнадзоре пояснили, что подобные нарушения происходят в том числе в игровых комнатах и на отдельных локациях платформы, где несовершеннолетним пользователям могут предлагаться сценарии, имитирующие террористические акты или нападения на учебные заведения, а также участие в азартных играх.

Кроме того, поступала информация о случаях сексуальных домогательств к детям в игровой среде, вымогательстве интимных изображений и склонении к противоправным действиям сексуального характера и насилию.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Роскомнадзор

Специалисты Роскомнадзора отразили почти тысячу хакерских атак за месяц / Роскомнадзор заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев / Роскомнадзор готов блокировать звонки в мессенджерах / РКН грозит провайдерам лишением лицензии за ускорение YouTube* / Роскомнадзор: каналы-иноагенты обязаны маркировать материалы после смены названия / В России разрабатывают новые ограничения в отношении VPN-сервисов / В России заблокировали почти 190 тысяч сайтов с запрещенным контентом / В России предложили новый способ борьбы с мошенниками

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Технологии, Роскомнадзор,