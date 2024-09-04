РКН грозит провайдерам лишением лицензии за ускорение YouTube*

Интернет-провайдеры, которые ускоряют работу видеосервиса YouTube*, могут быть лишены лицензии. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на заявление Роскомнадзора.

Ранее территориальные управления ведомства направили операторам письма «о соблюдении обязательных требований». В них регулятор предупредил, что в случае неисполнения указаний в отношении провайдеров могут применить меры реагирования, предусмотренные законом «О связи».

Отмечается, что прямого упоминания YouTube* в письмах не было. Ограничения, применяемые к видеохостингу, вызваны тем, что его трафик «несет некую критическую экзистенциальную угрозу российским сетям связи», говорят юристы. РКН вправе подать судебный иск об отзыве лицензии у оператора связи, который нарушает директиву по ограничению трафика YouTube*. Однако оснований для отзыва лицензии без решения суда в данном случае нет.

Ситуация с аннулированием лицензии вполне возможна, во всяком случае, такой механизм законодательством предусмотрен, но сложно представить, что оператор связи намеренно будет продолжать «ускорение трафика» ресурса, который находится вне правового поля государства. Эксперты полагают, что Роскомнадзор как контролирующий орган применил прием устрашения участников рынка, показав тем самым высокий уровень значимости этого требования.

* сервис нарушает законы Российской Федерации

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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