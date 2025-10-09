Специалисты Роскомнадзора отразили почти тысячу хакерских атак за месяц

В сентябре 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора отразили 977 DDoS-атак. Один из объектов подвергался взлому на протяжении почти пяти дней.

Максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 337 Гбит/с, скорость – 44,8 млн пакетов в секунду (п/с), а максимальная продолжительность составила 4 дня 23 часа 17 минут.

«Чаще всего атаки совершались c IP-адресов, зарегистрированные на территории США, Индонезии, Германии, Колумбии, Нидерландов. Основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе», – сообщили в надзорном ведомстве.

За тот же период были заблокированы более 8 тысяч фишинговых ресурсов и 86 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Выявлены и устранены 533 нарушения маршрутизации трафика со стороны 127 организаций.

Москва, Зоя Осколкова

