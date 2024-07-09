В России заблокировали почти 190 тысяч сайтов с запрещенным контентом

Во втором квартале 2024 года Роскомнадзор заблокировал почти 190 тысяч материалов, сайтов и отдельных страниц с запрещенной законом информацией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На основании решений суда, уполномоченных органов и требований Генпрокуратуры было удалено более 176 тысяч страниц, еще 13 тысяч заблокировали в ходе рабочего взаимодействия Роскомнадзора и администраций соцсетей.

В этот период под блокировку чаще попадал контент, связанный с темой наркотиков и суицидов. При этом снизилось число удаленных страниц с пропагандой ЛГБТ*, педофилии и смены пола. На том же уровне осталось число заблокированных сайтов, содержащих детскую порнографию, фейки о ВС РФ и контент экстремистского характера.

Как ранее сообщал «Новый День», за первые три месяца 2024 года Роскомнадзор удалил или заблокировал более 170 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией.

* движение признано экстремистским и запрещено в России

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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