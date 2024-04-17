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Среда, 17 апреля 2024, 09:47 мск

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В России стали реже блокировать фейки об армии и чаще – страницы с ЛГБТ*-пропагандой

В Роскомнадзоре сообщили о числе заблокированных страниц, на которых размещалась запрещенная законом информация. За год резко выросло число блокировок сайтов, связанных с ЛГБТ*-пропагандой, при этом снизилось количество фейков о Вооруженных силах РФ.

«Роскомнадзор подвел итоги работы по противодействию распространению запрещенной информации за первый квартал 2024 года. Удалено или заблокировано 22,3 тысячи фейков о Вооруженных силах РФ в первом квартале 2023 года, 6,3 тысячи – в первом квартале 2024 года… Удалено или заблокировано 1,3 тысячи страниц с пропагандой ЛГБТ*, педофилии и смены пола в первом квартале 2023 года, 15,4 тысячи – в первом квартале 2024 года», – говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности за три месяца 2024 года Роскомнадзор удалил или заблокировал более 170 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией.

Количество удаленного или заблокированного контента с детской порнографией в первом квартале снизилось почти в три раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 9,1 тысячи. Число заблокированного пронаркотического контента за год упало с 38 тысяч до 27,2 тысячи. Снижение в 2,5 раза отмечается и в части контента, связанного с самоубийствами, – 4,6 тысячи. В то же время чаще стали блокировать сайты с информацией экстремистского и террористического характера – с 10,5 тысяч до 13,5 тысяч.

* движение признано экстремистским и запрещено в России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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