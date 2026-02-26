Роскомнадзор предупредил о мошеннических рассылках с запретом VPN-сервисов

Мошенники рассылают от имени Роскомнадзора письма, в которых сообщается о якобы запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах.

«26 февраля якобы от имени территориальных управлений Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты rsockanc56@mail.ru. ...В них сообщается о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах», – говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленники оформляют отправления как официальные документы территориальных отделений РКН. Более того, письма содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника.

В ведомстве подчеркнули, что письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на Госуслугах.

«Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru», – добавили в РКН.

Москва, Зоя Осколкова

