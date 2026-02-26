российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 февраля 2026, 11:53 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Роскомнадзор предупредил о мошеннических рассылках с запретом VPN-сервисов

Мошенники рассылают от имени Роскомнадзора письма, в которых сообщается о якобы запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах.

«26 февраля якобы от имени территориальных управлений Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты rsockanc56@mail.ru. ...В них сообщается о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах», – говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленники оформляют отправления как официальные документы территориальных отделений РКН. Более того, письма содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника.

В ведомстве подчеркнули, что письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на Госуслугах.

«Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru», – добавили в РКН.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Роскомнадзор

В Госдуме прокомментировали замедление Telegram / Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox за экстремизм и развращение детей / Специалисты Роскомнадзора отразили почти тысячу хакерских атак за месяц / Роскомнадзор заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев / Роскомнадзор готов блокировать звонки в мессенджерах / РКН грозит провайдерам лишением лицензии за ускорение YouTube* / Роскомнадзор: каналы-иноагенты обязаны маркировать материалы после смены названия / В России разрабатывают новые ограничения в отношении VPN-сервисов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Москва, Ямал, Сибирь, Урал, Центр России, Общество, Россия, Роскомнадзор,