В России разрабатывают новые ограничения в отношении VPN-сервисов

Роскомнадзор готовит нововведения, которые могут существенно ограничить доступ к информации о виртуальных частных сетях (VPN). В частности, планируется запретить научно-техническую и статистическую информацию о функционировании и устройстве VPN-сервисов, если они используются для обхода блокировок в интернете.

С 1 марта 2025 года вступит в силу обновленный приказ РКН, который будет действовать до 1 сентября 2029 года. В нем описаны новые критерии, по которым информация о VPN может быть включена в реестр запрещенной, пишут «Ведомости». Согласно проекту приказа, под запрет попадают научные данные, описывающие способы создания и работы VPN-сервисов, если они предоставляют доступ к заблокированным в России информационным ресурсам.

При этом под блокировку не попадет информация о корпоративных VPN, используемых для обеспечения безопасного удаленного доступа. Исключение для информации о корпоративных VPN сделано в интересах безопасности российского бизнеса, поскольку такие подключения широко используются в корпоративных сетях для предотвращения утечек конфиденциальных данных.

По мнению экспертов, цель Роскомнадзора состоит в том, чтобы максимально ограничить любое упоминание возможностей по обходу блокировок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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