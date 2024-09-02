российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 сентября 2024, 09:39 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Роскомнадзор: каналы-иноагенты обязаны маркировать материалы после смены названия

Каналы, признанные иностранными агентами, обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете. В противном случае им грозит административная ответственность. Об этом сообщает Роскомнадзор.

«Сменив название или адрес в интернете, каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов. За отсутствие указания на статус иноагента предусмотрена административная ответственность», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее названия сменили Telegram-каналы «Незыгарь»* (признан иноагентом) и «BRIEF»* (признан иноагентом). При этом в закрепленном сообщении была информация о статусе иноагента, но в самих публикациях такая пометка отсутствовала.

Наличие закрепленного сообщения с маркировкой на странице Telegram-канала при отсутствии маркировки в сообщениях считается нарушением законодательства об иностранных агентах и влечет административную ответственность по статье 19.34 (ч. 4, 5,9) КоАП.

«Согласно п. 7 Правил размещения указаний на материалы иноагентов, утвержденных постановлением правительства РФ № 2108 от 22 ноября 2022 года, текстовое указание необходимо размещать в начале каждого текстового материала под заголовком, либо – в случае отсутствия заголовка – перед началом такого материала», – добавили в Роскомнадзоре.

* Выполняет функции иноагента в России

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Роскомнадзор

В России разрабатывают новые ограничения в отношении VPN-сервисов / В России заблокировали почти 190 тысяч сайтов с запрещенным контентом / В России предложили новый способ борьбы с мошенниками / Государственные сайты в России оказались недоступны из-за сбоя / В России стали реже блокировать фейки об армии и чаще – страницы с ЛГБТ*-пропагандой / Роскомнадзор заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме выборов / Роскомнадзор зафиксировал утечку персональных данных из МФО / Менее половины российских операторов связи подключились к системе «Антифрод»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Роскомнадзор,