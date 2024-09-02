Роскомнадзор: каналы-иноагенты обязаны маркировать материалы после смены названия

Каналы, признанные иностранными агентами, обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете. В противном случае им грозит административная ответственность. Об этом сообщает Роскомнадзор.

«Сменив название или адрес в интернете, каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов. За отсутствие указания на статус иноагента предусмотрена административная ответственность», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее названия сменили Telegram-каналы «Незыгарь»* (признан иноагентом) и «BRIEF»* (признан иноагентом). При этом в закрепленном сообщении была информация о статусе иноагента, но в самих публикациях такая пометка отсутствовала.

Наличие закрепленного сообщения с маркировкой на странице Telegram-канала при отсутствии маркировки в сообщениях считается нарушением законодательства об иностранных агентах и влечет административную ответственность по статье 19.34 (ч. 4, 5,9) КоАП.

«Согласно п. 7 Правил размещения указаний на материалы иноагентов, утвержденных постановлением правительства РФ № 2108 от 22 ноября 2022 года, текстовое указание необходимо размещать в начале каждого текстового материала под заголовком, либо – в случае отсутствия заголовка – перед началом такого материала», – добавили в Роскомнадзоре.

* Выполняет функции иноагента в России

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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