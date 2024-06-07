В России предложили новый способ борьбы с мошенниками

В России предложили автоматически блокировать спам-звонки, поступающие на телефоны россиян из-за границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Новые способы борьбы с телефонным мошенничеством Роскомнадзор обсуждает с крупными операторами связи. «Одним из вариантов может стать блокировка операторами всех звонков из-за границы по умолчанию», – сообщил собеседник агентства в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Планируется, что абонент сможет сам выбрать в настройках личного кабинета принимать или не принимать заграничные звонки. Кроме того, пользователь сможет создать перечень разрешенных контактов, с номеров из которого звонки будут проходить из любой точки мира.

«Эксперты в области связи и защиты информации согласны с необходимостью повышения ответственности операторов связи за непринятие мер в этой сфере», – добавил источник.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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