В Совете Федерации возмущены цензурой зарубежных Интернет-платформ: сенаторы готовы ужесточить законодательство

В России готовятся новые поправки в законодательство для ликвидации цензуры зарубежных Интернет-платформ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что сейчас инструментов достаточно, однако «они не всегда качественно используются», тем не менее, сенаторы должны быть готовы поддержать необходимые изменения.

На проблему цензуры в Интернете обратил внимание представитель Пермского края Константин Пушков. Сенатор сообщил, что в российском обществе серьезный негативный резонанс вызвали «недавние случаи блокировки российских СМИ и Интернет-ресурсов на западных зарубежных платформах, которые действуют на территории РФ».

Пушков заявил, что хотел бы поддержать Роскомнадзор, который обратился к компании Google с требованием восстановить доступ к материалам сайта «Украина.ру» о причинах гибели Боинга MH17. «Они были заблокированы Google на определённом этапе», – отметил он, пояснив, что сейчас эти материалы вновь доступны, «правда, с ограничением 18+».

«Самое неправильное было бы в этой ситуации бездействовать и говорить, что у нас нет рычагов воздействия. Такие рычаги есть», – подчеркнул он. Сенатор уточнил, что «только что Googlе был оштрафован в Турции на 28,5 млн долларов за нарушения турецкого законодательства». Если такие ресурсы хотят действовать на территории РФ, они «должны подчиняться нашим законам и нашим нормам», констатировал Пушков, обвинив Интернет-компании в цензуре на территории США, что «было заметно в ходе этих выборов». По словам сенатора, американский конгресс уже вызывал для объяснений представителей «Фейсбука» и «Твиттера».

«Мы в России такую цензуру ни в коем случае допустить не должны», – заявил Пушков, отметив, что Интернет становится зоной политического противоборства. «Нам надо не только поддержать Роскомнадзор, но и в законодательном поле на это отреагировать», – считает он.

Сенатор уточнил, что поправки в российские законы уже готовятся, но при этом нужно развивать отечественные платформы. Он также обратил внимание, что «огромное пространство постсоветское и за его пределами пользуется российскими поисковиками и Интернет-ресурсами».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила выводы коллеги и назвала недопустимыми действия зарубежных Интернет-платформ, блокирующих определенный политический контент в РФ. По ее словам, российские власти требуют блокировать только «определённые сайты, порносайты, наркотические, другие», а зарубежные ресурсы «просто запрещают доступ к средствам массовой информации России».

«Инструментов у нас сегодня достаточно много, но они очень редко и не всегда качественно применяются», – сказал Матвиенко, призвав сенаторов при необходимости внести изменения в законодательство.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.11.20

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