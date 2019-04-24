Первого россиянина наказали за неуважение к власти: нецензурно оскорбил Путина в Сети

Первый россиянин подвергся административному штрафу за оскорбление власти.

Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры Юрия Картыжева на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда. Поводом стали две записи в адрес президента РФ Владимира Путина, опубликованные 31 марта на его странице в соцсети «ВКонтакте», которые суд счел оскорбительными. Согласно судебному постановлению, публикации в неприличной форме оскорбляют «человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству». Речь идет о посте «Путин – сказочный (нецензурное слово)». Судья признал новгородца виновным по новой статье КОАП о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.

Вердикт в силу пока не вступил, его можно обжаловать в областном суде.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил, что это первое судебное решение по закону о неуважении к власти, который президент Путин подписал 18 марта.

Резонансные законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление представителей власти вступили в силу 29 марта. Законопроект в декабре 2018 года внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совфеда Андреем Клишасом. Генпрокуратура, Минюст, Минкомсвязь и Роскомнадзор, как и СПЧ раскритиковали документа. В то же время правительство поддержало документы, оставив положительный отзыв «с учетом замечаний».

За публикации с явным неуважением к власти предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение влечет штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Владельцы сайтов по требованию Роскомнадзора обязаны удалять незаконную информацию в течение суток. В противном случае сайты будут блокироваться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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