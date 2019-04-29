В Кремле вступились за закон об оскорблении власти: «Корректировать рано»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент рано говорить о необходимости совершенствования законодательства об оскорблении власти.

По словам представителя Кремля, «пока прошло совсем мало времени» (цитата по ТАСС). Он добавил, что необходимо собрать и проанализировать опыт правоприменения нормы.

В дальнейшем, отметил Песков, станет понятно, есть ли потребность в изменении закона или достаточными окажутся уже действующие нормы.

Напомним, резонансные законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление представителей власти вступили в силу 29 марта. Законопроект в декабре 2018 года внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совфеда Андреем Клишасом. За публикации с явным неуважением к власти предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение влечет штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Владельцы сайтов по требованию Роскомнадзора обязаны удалять незаконную информацию в течение суток. В противном случае сайты будут блокироваться.

На прошлой неделе в России было вынесено первое судебное решение по закону о неуважении к власти. Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры Юрия Картыжева на 30 тысяч рублей. Поводом стали две записи в адрес президента РФ Владимира Путина, опубликованные 31 марта на его странице во «ВКонтакте», которые суд счел оскорбительными. Речь идет о посте «Путин – сказочный (нецензурное слово)». Судья признал новгородца виновным по новой статье КОАП о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти. Согласно судебному постановлению, публикации в неприличной форме оскорбляют «человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству». Вердикт в силу пока не вступил.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.04.19

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