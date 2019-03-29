Законы о фейках и оскорблении власти вступили в силу

В России сегодня, 29 марта, вступили в силу законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление представителей власти. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие документы документ 18 марта. С 29 марта физические и юридические лица, причастные к распространению недостоверных новостей, могут быть привлечены к ответственности и оштрафованы на сумму до 1,5 млн рублей. Наказание будет варьироваться в зависимости от последствий распространения заведомо недостоверной или оскорбительной для власти информации.

Под действие закона подпадают недостоверные сообщения, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Наказание за распространение в СМИ или в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации составит: для граждан – от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. В случае создания помех работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры путем распространения недостоверных новостей предусмотрено наказание: для граждан от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, для юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В случае, если правонарушения привели, например, к причинению вреда здоровью людей или массовому нарушению общественного порядка и безопасности, санкции составят: для граждан – от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц – от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юрлиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Что касается закона об оскорблении власти и госсимволов, то нарушителям грозит штраф от 30 тысяч до 300 тыс. рублей, а также административный арест на срок до 15 суток в случае рецидива. При этом Роскомнадзор должен уведомлять автора незаконного сообщения за сутки до блокировки, давая возможность удалить сообщение. Если интернет-СМИ после этого незамедлительно не удалит указанную информацию, то будет заблокировано.

Обо всех случаях возбуждения дел об указанных административных правонарушениях в течение 24 часов должны быть уведомлены органы прокуратуры РФ.

Стоит отметить, что Совет по правам человека (СПЧ) по-прежнему выступает против закона о борьбе с фейковыми новостями и будет отслеживать практику его применения и вмешиваться в спорные ситуации, заявил зампред СПЧ Евгений Бобров. СПЧ ранее направлял президенту РФ экспертное заключение по закону: отклонить и направить на доработку. «Мы против, наша позиция остается прежней: это ненадлежащее средство правового регулирования того вопроса, который достаточно подробно регламентирован законодательством. Здесь возможны перегибы в правоприменении. Мы будем отслеживать практику применения и вмешиваться по мере возможности», – цитирует Боброва РИА «Новости».

Как писал «Новый День», названные законопроекты власти в декабре 2018 года внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совфеда Андреем Клишасом. Генпрокуратура, Минюст, Минкомсвязь и Роскомнадзор, как и СПЧ раскритиковали законопроект о фейках. В то же время правительство поддержало документы, оставив положительный отзыв «с учетом замечаний».

Москва, Иван Гридин

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