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Четверг, 31 марта 2022, 14:59 мск

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Депутат Госдумы с УВЗ дебютировал с просьбой наказывать СМИ за фейк-ньюс об оборонке

Депутат Госдумы из Нижнего Тагила Константин Захаров, избранный в сентябре 2021 года, выступил с первой самостоятельной законодательной инициативой.

Парламентарий написал на своей странице «ВКонтакте», что в последнее время участились случаи публикации в СМИ и соцсетях фейковых новостей о предприятиях ОПК, и их авторов следует за это наказывать. Отметим, что до избрания в думу Захаров работал директором по персоналу корпорации «Уралвагонзавод».

«Обратился к председателю Комитета ГД по промышленности и торговле В.В.Гутеневу с предложением скорейшего продвижения законодательной инициативы о введении ответственности за действия, направленные на дискредитацию деятельности и распространение заведомо ложной информации о деятельности организаций ОПК.
Надеюсь, уже 1 апреля на ближайшем заседании Комитета будут реальные подвижки и инициативе дан «полный вперед», – написал Захаров.

Отметим, что общий закон о фейковых новостях в России действует еще с марта 2019 года. Наказание за распространение в СМИ или в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации составляет: для граждан – от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как уже писал «Новый День», в конце февраля Константин Захаров засветился в повестке, вместе с коллегами по Госдуме попав в черные списки Евросоюза за поддержку признания ДНР и ЛНР.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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