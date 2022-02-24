В черный список ЕС не попали соавтор Конституции и еще три свердловских депутата

В черный список Евросоюза, опубликованный 23 февраля, попали 9 из 13 депутатов Госдумы, избранных от Свердловской области. Это те, кто 15 февраля поддержали проект обращения к президенту Владимиру Путину о немедленном признании ЛНР и ДНР.

Четырех депутатов в списке не оказалось. Во-первых, это соавтор новой редакции Конституции РФ Павел Крашенинников. Из базы данных Госдумы следует, что 15 февраля он поддержал второй вариант проекта решения: обратиться к президенту с просьбой о признании республик, но не сразу, а после консультаций с МИДом. По первому варианту решения (внесенному КПРФ) он не голосовал. Еще два депутата, единоросс Лев Ковпак и представитель «Новых людей» Александр Демин, проголосовали против первого варианта решения, но за второй (обратиться к президенту после консультаций с МИДом). Еще один единоросс, Зелимхан Муцоев, в этот день в думе отсутствовал, поскольку находился на Урале.

В черном списке Евросоюза оказались девять депутатов от Свердловской области, призвавшие президента признать республики незамедлительно. Это Андрей Альшевских (ЕР), Сергей Бидонько (ЕР), Николай Езерский (КПРФ), Андрей Кузнецов (СРЗП), Жанна Рябцева (ЕР), Сергей Чепиков (ЕР), Антон Шипулин (ЕР), Максим Иванов (ЕР), Константин Захаров (ЕР).

Как уже сообщал «Новый День», в санкционный список Евросоюза, опубликованный после признания Россией ДНР и ЛНР, попал 351 депутат Госдумы, поддержавший 15 февраля обращение к президенту России Владимиру Путину о немедленном признании ДНР и ЛНР.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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