Семи южноуральским депутатам запретили въезд в ЕС

Семь депутатов Госдумы от Челябинской области не пустят в страны Европы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семь депутатов Госдумы от Челябинской области вошли в санкционный список Евросоюза, опубликованный после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Всего под санкции ЕС попали 351 депутат нижней палаты российского парламента, поддержавшие 15 февраля обращение к президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР.

Из южноуральских депутатов в список попали Виталий Бахметьев (ЕР), Владимир Бурматов (ЕР), Валерий Гартунг (СР), Олег Голиков (ЕР), Олег Колесников (ЕР), Яна Лантратова (СР) и Станислав Наумов (ЛДПР).

Им запретят въезд в страны Евросоюза. Вероятно также, что речь может идти об аресте активов депутатов в Европе, если таковые есть. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прокомментировал санкции в отношении парламентариев в «Твиттере». «Никаких больше шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, алмазов в Антверпене», – написал еврочиновник. Но вскоре он этот твит удалил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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