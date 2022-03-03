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Четверг, 3 марта 2022, 09:51 мск

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Уральский полпред Якушев попал под канадские санкции

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев попал в санкционный список Канады вместе с самим Владимиром Путиным, Сергеем Шойгу, Сергеем Лавровым, Михаилом Мишустиным, Сергеем Собяниным и другими государственными деятелями.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД Канады. В документе говорится, что теперь канадцам запрещено заниматься какой-либо деятельностью, связанной с любой собственностью включенных в список российских политиков, а также оказывать им финансовые или сопутствующие услуги.

Как уже сообщал «Новый День», ранее под санкции ЕС попали девять из 13 свердловских депутатов Госдумы, поддержавшие немедленное признание независимости ЛНР и ДНР: Андрей Альшевских (ЕР), Сергей Бидонько (ЕР), Николай Езерский (КПРФ), Андрей Кузнецов (СРЗП), Жанна Рябцева (ЕР), Сергей Чепиков (ЕР), Антон Шипулин (ЕР), Максим Иванов (ЕР), Константин Захаров (ЕР).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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