Бывший мэр Екатеринбурга попал под санкции ЕС

Бывший глава Екатеринбурга, а ныне член Совета Федерации Александр Высокинский попал в список из 146 сенаторов, попавших под санкции ЕС. Обновленный список был опубликован 9 марта на официальном сайте Совета организации.

В нем говорится, что в черный список попали сенаторы, которые на внеочередном заседании 22 февраля ратифицировали правительственные решения «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой».

Второй сенатор от Свердловской области, бывший губернатор Эдуард Россель, в голосовании участия не принимал, однако на сайте Совфеда говорится, что перед заседанием от него поступило заявление с просьбой учесть его голос «за» при голосовании, по всем пункты повестки. В списки ЕС бывший губернатор не попал.

Напомним, ранее в черном списке Евросоюза оказались девять депутатов Госдумы от Свердловской области, 15 февраля призвавшие президента признать республики незамедлительно. Это Андрей Альшевских (ЕР), Сергей Бидонько (ЕР), Николай Езерский (КПРФ), Андрей Кузнецов (СРЗП), Жанна Рябцева (ЕР), Сергей Чепиков (ЕР), Антон Шипулин (ЕР), Максим Иванов (ЕР), Константин Захаров (ЕР).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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