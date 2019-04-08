«У россиян аллергия на власть»: более половины населения РФ против закона об оскорблении власти

Большинство жителей России (52%) выступили против закона об ответственности за оскорбление власти, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Противоположного мнения придерживается 39% граждан. Принятый одновременно с ним закон о наказании за распространение фейковых новостей не поддержали 35% россиян, одобрили 55% опрошенных.

Согласно результатам опроса, 64% респондентов считают, что вступившие в конце марта в силу законы о фейках и неуважении власти призваны не допустить критики представителей властных структур, передает РБК. При этом почти четверть опрошенных (23%) считает, что они необходимы для обеспечения достоверности новостей в СМИ и интернете.

Социолог «Левада-центра» Денис Волков объяснил разницу в отношении населения к этим законам тем, что люди воспринимают закон о фейках как защиту, однако «на власть у людей аллергия», и закон об оскорблении ее представителей воспринимается как попытка политиков и чиновников оградить себя от критики. Именно поэтому данную инициативу респонденты не поддержали, указал эксперт.

Как отмечают социологи, большинство участников опроса мало знают об этих законах. Лишь 18% респондентов признались, что хорошо информированы об обеих инициативах. Около 40% заявили, что что-то слышали о них. Еще 41% граждан впервые узнали о законах от социологов.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков объяснил низкую информированность граждан РФ об этих резонансных законах тем, что дискуссия вокруг них была закрытой и слабо освещалась в СМИ.

По словам Гудкова, большинство из тех, кто одобрили оба закона, – пенсионеры и «необеспеченные, малообразованные и провинциальные люди, с надеждой смотрящие на власть как источник или гарантию их благополучия». Свое мнение эти люди объясняют «общественной пользой» цензуры и необходимостью порядка в стране, что заставляет их отрицательно и даже враждебно оценивать действия предстаителей оппозиции и критиков власти, указал глава «Левада-центра».

Опрос проводился с 21 по 27 марта в 50 регионах. В нем участвовало 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше.

Стоит отметить, что результаты исследования «Левада-центра» отличаются от данных мартовского опроса ВЦИОМа о реакции россиян на закон о наказании за фейковые новости. Тогда 78% респондентов сказали, что знали о законе, и 83% отметили, что его поддерживают.

Как сообщал «Новый День», законы о наказании за недостоверные новости и оскорбление власти в декабре 2018 года внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совфеда Андреем Клишасом. Генпрокуратура, Минюст, Минкомсвязь и Роскомнадзор, как и СПЧ раскритиковали законопроект о фейках. В то же время правительство поддержало документы, оставив положительный отзыв «с учетом замечаний». Законы вступили в силу 29 марта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.04.19

Магазин «Монетка» оштрафовали за мусор и расклейку объявлений. / Крым вошел в число регионов с наименьшей покупательской способностью населения. / Продукты в Свердловской области за год подорожали более чем на 4%. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»