«До встречи в суде, сенатор в пижаме!» Дмитрий Гудков обжалует отказ Верховного суда оценить «закон Клишаса»

Верховный суд России отказался принимать заявление экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, который решил оспорить «закон Клишаса», предполагающий жесткие санкции за оскорбление власти. Как передает корреспондент РИА «Новый День», политик уже заявил, что намерен обжаловать отказ.

«Верховный суд отказался принять мой иск к Клишасу и Толстому из-за закона о неуважении к власти. Не уважил», – отметил Гудков в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

Политик утонил, что после получения официального отказа будет подготовлено жалоба на это решение Верховного суда в Апелляционную коллегию ВС.

Гудков также отметил, что не сомневался в таком решении Верховного суда, но, тем не менее, намерен добиться разбирательства. «Ну так и Сизиф, в общем, не сомневался, когда катил свой камень. Тем не менее, я не Сизиф, да и Путин, мягко скажем, не Зевс, так что успеха мы с Юлией Федотовой (юрист, представитель Гудкова в суде, – ред.) рано или поздно добьемся. Так что – по-прежнему до встречи в суде, сенатор в пижаме!», – заявил политик.

На сайте Верховного суда сообщается, что 1 апреля дело было передано судье, который отказал в принятии заявления. Материалы возвращены в канцелярию. Никаких подробностей, в том числе и причин отказа, на не приводится.

Как сообщал ранее «Новый День», у Гудкова шесть основных претензий к закону. В их числе безграмотные формулировки в законе, отсутствие наступления негативных последствий для ответственности, невозможность проведения административного расследования и несоразмерность наказания.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.04.19

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