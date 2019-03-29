Закон Клишаса об оскорблении власти оспорят в суде – иск уже подан

Закон об оскорблении власти, который вступил сегодня в силу, будет оспорен в суде. Об этом «Новому Дню» рассказала юрист Юлия Федотова. Она выступает представителем административного истца, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. «Иск в Верховный суд подали сегодня. Теперь ждем принятия. К концу следующей недели будет ясно, приняли его или нет. Если да – то ждем заседания, если нет, то будем обжаловать это решение», – сообщила собеседница агентства.

Истец требует признать федеральный закон недействующим полностью – ввиду несоответствия нормативного правового акта в целом нормам международного права и российского законодательства. Полный текст иска опубликован здесь.

Как пояснил в своем фейсбуке Дмитрий Гудков, основных претензий к закону шесть. «Закон сформулирован безграмотно и нарушает принцип правовой определенности. Он наказывает за выражение явного неуважения к государству (то есть тихо презирать его не возбраняется) в «неприличной форме». Что такое «неприличная», закон ответа не дает. Также «неприличная форма» должна оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность. Как может форма оскорбить абстрактные категории – тем более непонятно. Это беллетристика, а не юриспруденция. Как можно проявить «явное неуважение» к государству? Уважать можно человека за его качества. Как можно уважать или не уважать абстрактный институт? Для ответственности по новому закону не нужно наступления никаких негативных последствий. Просто оскорбил – и все. Никакого вреда – одно наказание. Непонятно, за какое именно распространение оскорбления будут наказывать: в ограниченных (закрытых) группах, просто в Сети? Все та же правовая неопределенность. По новому закону невозможно будет даже провести административное расследование «оскорбления», значит, невозможна будет экспертиза. Как следствие – решать, оскорбили вы государство или нет, будет полиция и суд. Мы уверены, что у какого-нибудь лейтенанта без профильного образования хватит необходимых навыков? И напомню: по закону с такими формулировками физических лиц будут наказывать штрафами до 100 тысяч рублей, а при «повторном неуважении» (звучит-то как!) – до 200 тысяч или арестом до 15 суток», – объяснил Гудков.

Как ранее писал «Новый День», законопроект в декабре 2018 года внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совфеда Андреем Клишасом. Генпрокуратура, Минюст, Минкомсвязь и Роскомнадзор, как и СПЧ раскритиковали законопроект. В то же время правительство поддержало документы, оставив положительный отзыв «с учетом замечаний». Сегодня закон вступил в силу.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.03.19

Свердловских пациентов призвали чаще жаловаться страховщикам. / В Красноуфимске оштрафовали комбинат, кормивший школьников опасной едой. / Врачи и чиновники рассказали, почему на лечение детей собирают деньги в интернете. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»