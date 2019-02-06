Учебник по экономике изъяли из федерального списка из-за недостатка любви к Родине

Учебник «Экономика» для 10-11-х классов не был включен в Федеральный перечень учебников (ФПУ) из-за недостатка патриотизма. Об этом сообщил автор книги, доктор экономических наук Игорь Липсиц. По его словам, эксперты посоветовали добавить в пособие материалы «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».

Экспертизу учебника проводили специалисты Российской академии образования (РАО), передает «Коммерсант». На основании их рекомендация издательство составило письмо с корректировками, которое направило автору. В частности, от Липсица просят «более корректного изложения современной экономической ситуации и истории ее формирования», «исключения ряда вопросов для обсуждения, которые могут провоцировать негативную, неконструктивную дискуссию и не направлены на формирование навыков самооценки и самоанализа обучающихся».

Кроме того, издательство предлагает включить в учебник «материалы о планах ближайшего экономического прорыва» и «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему». В документе по итогам экспертизы действительно присутствуют формулировки: «Вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине», «Приведенные примеры не способствуют любви к Родине» и т. д.

Сам автор учебника не согласен с предъявленными претензиями. «Они требуют все изложить в одном учебнике. А я единственный в стране создал полный цикл учебников по экономике – от 6-7-х до 10-11-х классов. Материал раздвинут по классам, чтобы ребятам было легче все это освоить», – отметил Липсиц. Он добавил, что может слегка скорректировать учебник, однако добавлять радостные слова про взлет экономики и патриотический порыв ради импортозамещения, не собирается. «Тут я не справлюсь, увы. Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу»,– сказал автор.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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