«Это метод морального устрашения»: жесткая цензура в Рунете стала еще ближе к реальности – теперь слово за Путиным

Сегодня Совет Федерации большинством голосов утвердил скандальные законопроекты о запрете в Интернете «критики власти» и «фейковых» новостей, которые ранее президентский Совет по правам человека счел ужесточением цензуры и призвал отправить на доработку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», единственным сенатором, кто нарушил единодушие верхней палаты парламента и публично высказался против, стала Людмила Нарусова.

Сенатор, в частности, подчеркнула, что следовало бы более внимательно отнестись к рекомендациям СПЧ, в состав которого входят авторитетные юристы, и если Совет просит отклонить законопроект, значит – на это есть весомые основания.

«По настроению зала я понимаю, что никакие аргументы не подействуют. Потому что это заведомо принятое решение, выражаясь языком нынешнего закона. Но как не получилось Роскомнадзора с блокировкой «Телеграмма», так ничего не получится и с этим. За стенами наших залов многомиллионная аудитория молодых прогрессивных людей, знакомых с новейшими технологиями. Они найдут возможность это обойти. Это реалия, с которой мы не можем не считаться», – отметила Нарусова.

По ее оценке, «цель закона не технические блокировки, а просто репрессивный метод морального устрашения граждан, которые никак не могут реализовать свое конституционное право на свободу выражения мнений».

«Народ является источником власти, и осуществляет свою власть через государственные органы. Почему же мы народ, источник власти, лишаем возможности критиковать им же избранную власть и органы госвласти? Вы ответите, что мы лишаем не критики, а только критики в «неприличной форме». Но это очень размытое понятие, здесь есть вкусовщина. А неприличной формой можно даже иронию считать. Вы понимаете, что мы в правоприменительной практике даем полный произвол судьям?» – возмутилась сенатор.

Нарусова также обратила внимание, что Россия подписала европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, которая не допускает «ограничения права на свободу выражения мнения исключительно по мотиву недостоверности распространенной информации».

Впрочем, один из главных авторов пакета поправок – председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, именем которого в СМИ назвали эти запретительные и репрессивные документы, парировал все претензии благовидными предлогами. По его словам, главная цель введения административной ответственности за оскорбление власти – защитить «общественную нравственность».

«Закон не предполагает возможность привлечения лица к административной ответственности за распространение какой бы то ни было критической информации, если она не распространяется в неприличной форме, к примеру, с использованием ненормативной лексики», – сказал Клишас.

При этом он уточнил, что за нарушение закона предполагается штраф от 30 до 300 тысяч, если это первое нарушение, и арест на 15 суток – «в случае распространения такой информации происходит два и более раз». «Обо всех случаях возбуждения дел об административных нарушениях в течение 24 часов уведомляется органы прокуратуры. Это направлено на предотвращение злоупотреблений», – сказал сенатор.

При этом Клишас отказался уточнить, что подразумевается под терминами «неприличная форма», «общественная нравственность», а также не озвучил и перечень представителей власти, которые попадают под защиту закона. «Это оценочные категории. В соответствии с несколькими решениями Конституционного суда, и в законодательстве, и в решениях пленума допустимы оценочные общие употребительные категории, которые должны пониматься в общем, находящемся обиходе смысле. Мы не обязаны определять ни в одном законе каждый термин, который там использован», – заявил сенатор.

Что касается поправок в федеральный закон о «фейковых» новостях, то предполагается дополнение списка информации, распространение которой запрещено в РФ – речь идет о «недостоверных» данных. Клишас пояснил, что распространение недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверной может создавать угрозу безопасности, а потому предусматривает необходимость внесудебного ограничения доступа к такой информации в Интернете, а также административную ответственность.

«Аналогичный механизм сейчас действует в отношении информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремисткой деятельности, участия в массовых мероприятиях, проводимых с нарушениями порядка. Когда говорят о том, что уже такое регулирование существует, это не так – и по предмету, и субъекту составы отличаются», – подчеркнул Клишас.

Сенатор также добавил, что размер налагаемых штрафных санкций зависит от «степени опасности и потенциальных последствий». «В пределах от 30 тысяч до 400 тысяч рублей – если распространение информации повлекло смерть человека и тяжкий вред здоровью или имуществу, или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры», – уточнил он.

Для должностных лиц такие штрафы оставят до 60 до 900 тысяч рублей и от 200 тысяч до 1,5 млн рублей для юридических лиц. При этом сенатор заверил, что закон не будет применяться в отношении «фейков», которые были распространены до принятия законопроекта.

Отвечая на претензии СПЧ и других критиков законопроектов, Клишас подчеркнул, что терминологическая размытость законопроектов – это простые юридические аспекты, которые не могут являться основанием для отклонения законопроекта, однако сенатор так и не пояснил, как будут трактовать такие законодательные неясности надзорные органы. Практически, как опасаются многие эксперты, это может привести к карательному произволу, как это уже случалось с наказаниями за репосты даже советских карикатур и других вроде бы разрешенных картинок и цитат.

Теперь законопроекты будут направлены на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.03.19

«Лондон же есть! Там все наши». Соцсети отреагировали на 167 место Москвы в рейтинге комфортности городов. / Крым в обмен на НАТО: почему Украина упустила единственный шанс стать частью Запада?. / Органы опеки обратились в суд о лишении родительских прав для матери девочки-«маугли». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»