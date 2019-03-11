За карикатуры и анекдоты будут штрафовать? Совет по правам человека предложил СовФеду вернуть «законы Клишаса» на доработку

«Законы Клишаса» о фейковых новостях и запрете критики власти нарушают Конституцию РФ, противоречат Европейской Конвенции о защите прав человека, и могут привести к разорению большинства российских СМИ. Совет по правам человека при президенте РФ попросил Совет Федерации отправить на доработку принятые Госдумой законы, которые могут иметь очень серьезные и неприятные последствия для всей страны.

«Правозащитники просят верхнюю палату парламента отклонить в представленном виде законопроекты и направить их на доработку в рамках Согласительной комиссии», говорится в сообщении СПЧ.

Вместе с тем, Совет опубликовал два объемных экспертных заключения по четырем «законам Клишаса», которые вызвали большой общественный резонанс. В частности, в экспертном заключении к закону о запрете распространения недостоверной информации говорится, что Роскомнадзор и прокуратура фактически наделяются знанием абсолютной истины – поскольку блокировать сайты за «фейки» они смогут без решения суда.

Между тем, напоминают в СПЧ, в первоначальных официальных сообщениях о количестве заложников в школе в Беслане была дана неверная информация, и исходя из логики Клишаса, «прокуратуре следовало наложить запрет на распространение именно этой, официальной информации, поскольку она была недостоверной».

Кроме того, даже удаление «фейковой» информаци не спасет СМИ от административной ответственности – если протокол о таком правонарушении был составлен до удаления информации. При этом информация могла не быть заведомо недостоверной, и редакция могла считать, что публикует верные данные. Судам же в случае применения «закона Клишаса» придется оперировать такими понятиями, как «вера» и «доверие».

Для журналистов при этом и так установлен запрет на распространение фейков – в частности, эту норму вводит ФЗ «О СМИ». Штрафы же, установленные авторами законов (от 400 тысяч до 1 млн рублей), приведут к разорению СМИ, «так как вероятность ошибки в новостях довольно велика», отмечается в экспертном заключении.

«Нормы об ответственности за распространение недостоверной информации представляются избыточными» и «создают основу для произвольного преследования граждан и организаций», – заключили эксперты, отметив, что бороться с фейками, как показывает практика, гораздо результативнее другими методами: в частности, предоставлением полной информации о событии или ситуации от государственных органов.

Законы «о критике власти», в свою очередь, не соответствуют «критериям ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, предусмотренным статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации», «не преследуют правомерных целей, избыточны и несоразмерно ограничивают свободу выражения мнений».

В частности, «из текста пояснительной записки к законопроектам неясно, какую конкретно легитимную цель преследуют их авторы», поясняют эксперты СПЧ. Учитывая, что на заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин необходимость принятия закона объяснил необходимостью «уважать выбор народа» и «недопустимостью оскорбления народа», который «избирает власть», получается, что «вводимые ограничения обусловлены превенцией оскорбления публичной власти».

Еще одно замечание касается неопределенности терминологии «Клишаса и его команды». Так, в экспертном заключении сказано, что понятие «выражение явного неуважения в неприличной форме» может быть интерпретировано предельно широко. Пока неясно, не подпадут ли под него карикатуры, анекдоты, скетчи, репризы и пародии. «Соответственно, непонятно, в чем должно выражаться неуважение к государственным символам и, тем более, к Конституции Российской Федерации, – отмечают эксперты. – В обществе есть немало тех, кто резко критикует и отдельные статьи Конституции, и документ в целом. Сама Конституция и создала правовую основу для свободы подобных дискуссий».

«Законы Клишаса» открывают возможность для действий, нарушающих права граждан на свободу слова, получение и распространение информации, свободу выражения мнений и свободу СМИ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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