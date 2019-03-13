Совет Федерации одобрил законы о фейках и о неуважении к власти

Совет Федерации одобрил пакет законов о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и о неуважении к власти. В поддержку первого документа проголосовали 144 (четверо – против, двое воздержались), закон о неуважении к власти поддержали 142 сенатора.

Законопроекты представлял председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. Сенатор раскритиковал претензии к документам, которые в Совфед ранее направил президентский Совет по правам человека (СПЧ). Клишас заявил, что поступившие претензии «даже не вычитывал юрист», и обсуждать его с сенаторами от Совета приехал «не юрист, а политолог». Клишас не увидел в заключении серьезных юридических претензий к законопроектам.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.03.19

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