«История повторится – страна взорвется»: Госдума одобрила запрет на критику власти

Госдума в третьем чтении приняла скандальный «закон Клишаса» об информации, оскорбляющей общество, государственные символы и институты власти РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», оппозиционные партии отказались поддержать эту инициативу, однако «единороссам», которые имеют в Госдуме больше 300 депутатов, хватило собственных голосов.

Обсуждая скандальный законопроект, коммунисты вновь напомнили, что санкции за нарушение этого закона «слишком круты», а терминология слишком неопределенна и оставляет широкие возможности для субъективного толкования документа. «За мелкое хулиганство с нецензурной бранью на улице – штраф 100 рублей, а когда цензурные слова, но неприличные в интернете – до 100 тысяч рублей, – обратил внимание депутат Юрий Синельщиков. – А если свыше трех таких фактов, то до 300 тысяч рублей и арест».

Либерал-демократ Сергей Иванов высказался более жестко. «Если у нас в Интернете [по отношению к депутатам, поддержавшим «законы Клишаса»] будут появляться выражения Сергея Лаврова, одно неприличное, а другое нецензурное, то лично я скажу, что так вам и надо», – заявил он коллегам.

Иванов также обратился к россиянам, которые смотрят прямую трансляцию заседания Государственной думы. «Осталось принять два законопроекта, после которых вся страна попадет в информационное рабство, – сообщил он. – Скоро будет принят ФЗ о суверенном Интернете, и закон о том, что все ваши мобильники, по предложению госпожи сенатора Боковой будут зарегистрированы за 100 рублей».

Парламентарий также напомнил о событиях конца 1980-х – начала 1990-х годов, когда распался СССР. «История повторится, – предрек он. – Вы сейчас делаете то же самое – вы запрещаете людям получать информацию. Мы не говорим, что надо всех крыть матом. Но вы делаете все, чтобы люди, обратившись за информацией, не получили ничего. Этот котел взорвется».

«Вы что, хотите Навального запретить? Он докажет, что все было правильно сделано. А наказывать будут тех, кто эти ссылки репостит», – спрогнозировал депутат.

«Единороссы» дружно поддержали очередной «закон Клишаса», который в народе прозвали «закон о критике власти», приняв после него и поправки в КоАП, предусматривающие административную ответственность за нарушение норм закона.

Таким образом, нижняя палата парламента перед праздником одобрила весь пакет из четырех резонансных законопроектов, запрещающих распространение фейковых новостей и информации, оскорбляющей общество, государственные символы и институты власти РФ, а также предусматривающих арест и крупные штрафы в сотни тысяч рублей за нарушение этих законов.

Напомним, второе чтение пакета законопроектов о блокировке фейковых новостей, а также информации, оскорбляющей общество, государственные символы и институты власти РФ, состоялось в среду, 6 марта. Внесенные поправки гласят, что закон о фейках не будет действовать в отношении традиционных СМИ. Кроме того, согласно изменениям ко второму чтению, сайт, разместивший оскорбительные для общества и власти материалы будет блокироваться не сразу, а по истечении суток с момента получения уведомления от Роскомнадзора – в случае, если эти материалы не будут удалены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.03.19

Госдума окончательно запретила фейки. / «Слово «девушка» стало экзотикой!» Жириновский оригинально поздравил женщин с грядущим праздником. / Поклонская стала лицом продукции с надписью «Крым наш. Няш-мяш». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»