Кабмин России выступил против законопроекта о штрафах для чиновников за оскорбление народа

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отклонила законопроект депутатов Госдумы от КПРФ, которым предлагается ввести штрафы для чиновников за оскорбление избирателей.

В проекте официального отзыва кабмина, утвержденном на заседании комиссии, отмечается, что статья 5.61 КоАП РФ («Оскорбление») уже содержит «состав правонарушения, объектом которого являются общественные отношения, связанные с гарантированным Конституцией РФ правом граждан на защиту чести и достоинства, передает ТАСС. Таким образом, такая мера представляется излишней, указывается в документе.

Кроме того, полагают в правительстве, содержащаяся в законопроекте формулировка «публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» может трактоваться неоднозначно и способствовать произвольному применению предложенной новой статьи КоАП.

Этот законопроект был внесен в Госдуму в феврале депутатами Сергеем Казанковым и Николаем Коломейцевым и стал, по сути, зеркальным ответом на скандальный «закон Клишаса» об оскорблении власти. В пояснительной записке говорится, что оскорблением избирателей должно считаться «публичное выражение должностным лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, либо находящимся на государственной или муниципальной службе, явного неуважения к гражданам РФ и (или) публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

Авторы инициативы в подтверждение актуальности своей идеи приводили скандальные слова экс-директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство не просило людей рожать, а также высказывание саратовского экс-министра труда и занятости Натальи Соколовой, рекомендовавшей населению покупать «макарошки», чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум.

Как сообщал «Новый День», в апреле коммунисты внесли в Госдуму законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим делать публичные заявления, показывающие неуважительное и презрительное отношение к гражданам. Его авторы – коммунисты Ольга Алимова (Саратовская область), Вера Ганзя (Новосибирская область), Алексей Корниенко (Сахалинская область), Валерий Рашкин (Москва).

Первый проект закона предполагает внесение изменений в федеральные законы «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации» – эти поправки дополняют список требований к поведению чиновника. Так, государственным и муниципальным служащим запрещается «допускать публичные оскорбительные высказывания, суждения, оценки, в том числе в средствах массовой информации, выражающие явное неприязненное отношение к отдельным гражданам, а также социальным (профессиональным) или иным группам граждан». Второй законопроект устанавливает административную ответственность за нарушение этого запрета. За оскорбительные для граждан заявления чиновников предложено штрафовать на суммы до 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке авторы законопроектов напомнили о скандальных заявлениях депутатов, сенаторов и чиновников, как правило, состоящих в партии «Единая Россия», о том, что жители «хрущевок» являются «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам», что «макарошки везде стоят одинаково», а получающие низкие пенсии россияне – это «тунеядцы и алкаши». «Исполняя свои властные полномочия, безответственные чиновники или избранные представители законодательной власти публично оскорбляют народ, обвиняя самих граждан в их обездоленном положении», – указывают они.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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