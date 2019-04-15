«Единая Россия» может присвоить законопроект «об оскорблении народа»: «там в основном их клиенты попадают»

Законопроект коммунистов о неуважении власти к народу, ставший «зеркальным ответом» на скандальный «закон Клишаса», готова поддержать вся думская оппозиция, но документ, очевидно, будет заблокирован в Госдуме «единороссовским» большинством. Однако эта идея может быть реализована самой же «партией власти» в регионах, когда ей потребуется громкая пиар-кампания. Такое мнение высказали депутаты Госдумы от оппозиционных фракций, опрошенные корреспондентом РИА «Новый День».

В частности, первый заместитель главы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев выразил сомнение, что законопроект пройдет хотя бы первое чтение. Он отметил, что все оппозиционные фракции дадут максимум 103 голоса «за». «[Единороссы] просто не будут голосовать, и все. Там же в основном их клиенты попадают», – обратил внимание парламентарий.

При этом Коломейцев допустил, что представители «партии власти» могут позднее перехватить инициативу коммунистов. «У «Единой России» есть такая привычка – они отвергают, а потом получается, как в Твери – мы закон о детях войны уже восемь раз вносили в Госдуме, они отвергали. А сейчас раз – и губернатор Тверской области вносит и принимает региональный закон», – отметил депутат.

«Когда совсем припечет, они могут свой пиар-закон быстренько принять, – сказал Коломейцев. – Но мы же не возражаем. Я им часто говорю – можете забрать мою инициативу, выдайте за свою».

Не питают иллюзий по поводу судьбы законопроекта и в других фракциях из числа думской оппозиции. «Я поддержу, – сообщил депутат от «Справедливой России» Олег Шеин. – Думаю, фракция тоже поддержит. Мне нравится сама идея. Так же, как мне не нравится идея предыдущего известного закона, где я голосовал против. Но мы получим 105 голосов [в поддержку], и не получим 350 [голосов единороссов]». Парламентарий подчеркнул, что «до 2021 года все голосования в Думе будут проекцией народного выбора 2016 года».

«Я думаю, что перспективы этого законопроекта очевидны, – говорит заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. – ЛДПР поддержит, но я сомневаюсь, что позиция фракции большинства будет положительной, в том числе с учетом позиции правительства. Перспективы я оцениваю как достаточно расплывчатые».

При этом Нилов также обратил внимание на скандальный «закон Клишаса», который ранее «единороссы» продавили в Госдуме большинством голосов – несмотря на ожесточенное сопротивление оппозиции.

«Фракция ЛДПР его не поддержала. Мы понимаем, что сегодня часто звучат различные провокационные вещи, но при этом у нас в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за клевету, в Административном кодексе – за оскорбление, есть ответственность за осквернение государственных символов, поэтому порождать конкуренцию норм нет никакого смысла, – напомнил парламентарий аргументы противников закона об оскорблении власти. – Мы считаем, что критика власти должна быть». Защитить свою репутацию каждый представитель власти, считающий себя оскорбленным или оклеветанным, может в суде, отметил депутат.

Новый законопроект коммунистов, как полагает Нилов, носит скорее политический, «зеркальный» характер. «Практически каждый гражданин нашей 150-миллионной страны, наверное, почти ежедневно сталкивается с каким-либо проявлением неуважения к нему со стороны представителей власти, – отмечает депутат. – Это касается любых чиновников – муниципального, регионального, федерального уровня, госслужащих, тех, кто выполняет публичные функции. Граждане постоянно с этим сталкиваются, и практически каждый может сказать, что в отношении него в той или иной степени проявляется неуважение. Представляете, чем это [принятие закона «о неуважении к народу»] может закончиться?»

При этом парламентарий подчеркнул – даже сегодня, без этого закона, у граждан есть возможности отстоять свои права, а оскорбившие человека представители власти могут привлечены к административной или уголовной ответственности. Правда, россияне этой возможностью пользуются редко.

«Все зависит от активности граждан, – уверен парламентарий. – К сожалению, у нас есть такая общая черта характера, которая стопорит развитие нашего общества в целом: определяя цель или задачу, люди начинают искать причину, чтобы этого не делать. Ищут аргументы, почему это не получится, вместо того, чтобы это попробовать. По любому вопросу сегодня можно в электронной форме направлять жалобу – начиная от президента, и заканчивая главой муниципалитета. По электронной почте, абсолютно бесплатно».

В администрации президента анализируют поступившие обращения и их тематику, а потом глава государства, в рамках бесед с главами регионов, вручает им целую папку с самыми наболевшими проблемами, пояснил парламентарий. «Поэтому не надо молчать, надо проявлять активную гражданскую позицию, и о тех проблемах, с которыми граждане сталкиваются, надо открыто, без стеснения и громко говорить. Есть достойные примеры того, как это применяется. Есть достойные результаты», – подчеркнул Нилов.

Получить комментарий представителей «Единой России» оперативно не удалось. В частности, депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «ЕР» Лариса Кармазина не ответила на звонок корреспондента редакции, а депутат Ольга Баталина сообщила, что не изучала законопроект коммунистов.

Законопроекты «о неуважении власти к народу» были внесены депутатами от КПРФ Ольгой Алимовой, Верой Ганзя, Алексеем Корниенко и Валерием Рашкиным. Сегодня к авторам присоединился коммунист Алексей Куринный. Первый проект закона предполагает внесение изменений в ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации» – эти поправки дополняют список требований к поведению чиновника. Так, государственным и муниципальным служащим запрещается «допускать публичные оскорбительные высказывания, суждения, оценки, в том числе в средствах массовой информации, выражающие явное неприязненное отношение к отдельным гражданам, а также социальным (профессиональным) или иным группам граждан». Второй законопроект устанавливает в КоАП ответственность за нарушение этого запрета. За оскорбительные для граждан заявления чиновников предложено штрафовать на суммы до 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке коммунисты напомнили о скандальных заявлениях депутатов, сенаторов и чиновников, как правило, состоящих в «Единой России», о том, что жители «хрущевок» являются «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орёт по ночам», что «макарошки везде стоят одинаково», а получающие низкие пенсии россияне – это «тунеядцы и алкаши». «Исполняя свои властные полномочия, безответственные чиновники или избранные представители законодательной власти публично оскорбляют народ, обвиняя самих граждан в их обездоленном положении», – подчеркивают авторы законопроектов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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