Чиновников предлагают сажать за оскорбление россиян: соответствующий законопроект уже в Госдуме

В Госдуму внесен законопроект, который вводит уголовную ответственность для чиновников за оскорбление россиян. Документ предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы, если государственный или муниципальный служащий оскорбил гражданина, применив насилие, угрожая использовать силу либо причинив тяжкие последствия.

Автор поправок в Уголовный кодекс РФ – депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Старовойтов предлагает дополнить УК новой статьей – 286.2 «Оскорбление совершенное должностным лицом», которая предусматривает ответственность должностных лиц, чиновников всех уровней за оскорбление россиян.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас в статье 5. 61 КоАП РФ («Оскорбление») предусмотрена повышенная ответственность для должностных лиц за оскорбление другого гражданина. Однако, по мнению Старовойтова, действующая административная статья «не является сдерживающим фактором для представителей власти и случаи проявления явного неуважения должностными лицами к народу, продолжают появляться в средствах массовой информации». При этом, указал парламентарий, случаи привлечения чиновников к административной ответственности по этой статье единичны.

Депутат в пояснительной записке привел несколько примеров оскорбления россиян чиновниками. Так, в марте 2019 года сотрудник дочернего предприятия «Роскосмоса» Станислав Жарков в Facebook обозвал жителей хрущевок «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам». Тогда же депутат Волгоградской областной думы от «Единой России» Гасан Набиев на заседании регионального парламента заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей в России получают исключительно «тунеядцы и алкаши», поскольку «эти люди сами виноваты в своем материальном положении».

Старовойтов в своем законопроекте предлагает ввести штраф в размере от 500 до 800 тысяч рублей за оскорбление чиновником другого гражданина и ряд других видов наказания. В частности, автор поправок считает необходимым штрафовать должностное лицо на сумму, равную его зарплате или другому доходу на срок одного года до двух лет, лишать права занимать определенные должности на срок до трех лет, отправлять на принудительные работы на срок до двух лет, либо заключать под арест на срок до шести месяцев.

Если оскорбление прозвучало во время публичного выступления, наказание для чиновника ужесточается – предусматривается штраф в размере от 1 до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок до одного года.

Еще более серьезное наказание предлагается ввести для госслужащих и глав органа местного самоуправления – штраф в размере от 2 до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок или без такового и, наконец, лишение свободы на срок до двух лет.

В случае, если чиновники оскорбили граждан, угрожая им, либо применили против них насилие или причинили тяжкие последствия, их предлагается сажать на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Стоит отметить, что правительство РФ и Верховный суд не поддержали предложенный законопроект.

Ранее, в апреле группа депутатов Госдумы от КПРФ внесли в парламент законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим делать публичные заявления, показывающие неуважительное и презрительное отношение к гражданам. Также они инициировали введение административной ответственности за нарушение этого запрета. За оскорбительные для граждан заявления чиновников предложено штрафовать на суммы до 500 тысяч рублей. Законопроект пока не рассматривался в парламенте.

В феврале депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект, которым предлагается ввести штрафы для чиновников за оскорбление избирателей. Он стал, по сути, зеркальным ответом на скандальный «закон Клишаса» об оскорблении власти. Авторы инициативы в подтверждение актуальности своей идеи приводили скандальные слова экс-директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство не просило людей рожать, а также высказывание саратовского экс-министра труда и занятости Натальи Соколовой, рекомендовавшей населению покупать «макарошки», чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум.

Однако правительственная комиссия по законопроектной деятельности отклонила данный законопроект, сославшись на то, что статья 5.61 КоАП РФ уже содержит «состав правонарушения, объектом которого являются общественные отношения, связанные с гарантированным Конституцией РФ правом граждан на защиту чести и достоинства, информировал ТАСС. Таким образом, такая мера представляется излишней, подчеркивается в документе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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