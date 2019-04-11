В Госдуму внесен законопроект, запрещающий чиновникам говорить «дурные слова» о гражданах

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим делать публичные заявления, показывающие неуважительное и презрительное отношение к гражданам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект опубликован на сайте нижней палаты парламента. Его авторы – коммунисты Ольга Алимова (Саратовская область), Вера Ганзя (Новосибирская область), Алексей Корниенко (Сахалинская область), Валерий Рашкин (Москва). В пояснительной записке депутаты указывают, что в последние годы в России участились случаи, когда чиновники разных уровней выражают свое презрительное отношение к гражданам Российской Федерации, особенно – к социально не защищенным слоям населения, оскорбляя их в той или иной форме.

В качестве примера приводится, в частности, знаменитая цитата бывшего директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких: «Государство вам в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители». «Российский народ для подобного рода чиновников – досадная помеха в их счастливой жизни, это докучливые просители, путающиеся под ногами. Безответственные чиновники пытаются обвинить «проблемные категории» граждан в их же бедах, т.е. бедности, возникшей по причине отсутствия выполнения государством (в лице чиновников) своей социальной функции», – пишут авторы.

В связи с этим депутаты от КПРФ предлагают дополнить законодательные нормы о запретах для государственных и муниципальных служащих еще одним: на «публичные оскорбительные высказывания, суждения, оценки, в том числе в средствах массовой информации, выражающие явное неприязненное отношение к отдельным гражданам, а также социальным (профессиональным) или иным группам граждан». Добавим, что действующий закон запрещает чиновникам высказываться только в отношении других чиновников.

Напомним, скандал вокруг Ольги Глацких вспыхнул в начале ноября после ее заявления, сделанного на встрече со школьниками из Кировграда: «Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она. Губернатор Евгений Куйвашев сразу же написал в инстаграме, что с подчиненной не согласен и назначил служебную проверку, которая длилась больше месяца, но ничего не показала. Тогда он заявил, что оснований для увольнения оскандалившейся чиновницы не видит: «Я считаю, что люди имеют право на ошибку. Такое право есть у каждого из нас, в том числе у Ольги Глацких. От этой ошибки никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, не нанесено реального ущерба. Это просто слова, хоть и дурные», – написал Куйвашев. Вскоре Глацких уволилась по собственному желанию, а недавно была назначена замдиректора областного Дворца игровых видов спорта.

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