«Пошел отсюда!»: в Хакасии чиновник-едросс побил журналиста за неудобный вопрос. СКР начал проверку (ВИДЕО)

Следователи проводят проверку инцидента с нападением главы Ширинского района Хакасии, единоросса Сергея Зайцева на корреспондента телеканала «Россия 24», сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. Разбирательство по данному факту начали и в «Единой России»: в ближайшее время комиссия по этике партии власти вынесет решение в отношении Зайцева. Проверку в связи с произошедшим также проведет Союз журналистов России.

Видео с нападением чиновника на репортера появилось в Сети и вызвало большой общественный резонанс. Журналист программы «Вести. Дежурная часть» Иван Литомин спросил у Зайцева о плохом качестве жилья, возведенного для пострадавших от природных пожаров в 2015 году. На вопрос последовала агрессивная реакция: чиновник схватил микрофон корреспондента, толкнул его, а затем бросил на пол и в итоге выгнал из рабочего кабинета. «Пошел отсюда», – выкрикнул чиновник.

Чиновник повалил корреспондента на пол, скриншо видео «Россия 24»

Глава района при этом нецензурно ругался в адрес журналиста. Подчиненные чиновника вместо того, что остановить шефа, всеми подручными средствами закрывали объектив видеокамеры.

Бешенство у чиновника, по словам Литомина, вызвал вопрос о том, почему «жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях».

Напомним, сильные пожары произошли 12 апреля 2015 года на территории Ширинского, Усть-Абаканского, Бейского и Орджоникидзевского районов Хакасии. В результате погиб 31 человек. Кроме того, более 1,5 тысяч пострадавших обратилось за медицинской помощью, огнем уничтожено более 1,5 тысяч жилых домов, сгорело 1,6 тысячи других сооружений. Глава Ширинского района Сергей Зайцев и руководитель Ширинского сельсовета Юрий Ковалев стали одними из обвиняемых по уголовному делу о халатности. Зайцев получил 4,5 года в колонии-поселении, но позже, как и другие чиновники – фигуранты уголовного дела, попал под амнистию в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Судимость с него сняли. Чиновник сохранил рабочее место.

Замсекретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами за «безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев», отметив, что ему стыдно за поведение однопартийца. Он добавил, что в случившемся будет разбираться комиссия по этике, соответствующие решения в отношении Зайцева будут приняты в ближайшие дни. Об этом говорится в сообщении «Единой России»

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в комментарии РИА «Новости» заявил, что союз намерен провести проверку в связи с инцидентом.

Москва, Абакан, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Абакан. Другие новости 27.05.19

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