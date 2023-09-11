«Убедительная победа»: в «Единой России» довольны итогами выборов

Партия «Единая Россия» одержала убедительную победу на региональных выборах всех уровней, которые завершились накануне. Об этом заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, на выборах в заксобрания и горсоветы представители «ЕР», согласно предварительным итогам голосования, получили более 80% мандатов.

«Всего в рамках ЕДГ-2023 года замещалось порядка 32 тысяч мандатов… «Единая Россия» единственная политическая партия, которая выставила своих кандидатов на выборах всех уровнях. По количеству выдвинутых кандидатов наши ближайшие конкуренты отстают от нас более чем в три раза. Потом возникают вопросы – муниципальные фильтры, какие-то еще… Коллеги, еще раз, нужно принимать участие в избирательных кампаниях, выставлять максимальное количество кандидатов, не ограничиваться региональным, городском уровне, а местное самоуправление, поселения, зарабатывать голоса там, доверие наших избирателей, которое «Единая Россия» получила на выборах в этом электоральном цикле», – подчеркнул Турчак.

По его словам, по итогам выборов всех уровней «Единая Россия» получила конституционное большинство. «Подведение результатов еще продолжается, но практически по всем регионам 99% бюллетеней отработано и можно сегодня с уверенностью сказать, что «Единая Россия» в этом электоральном цикле одержала убедительную общую победу. По выборам уровня заксобрания и административных советов мы взяли более 80% мандатов. Особо хочу отметить, что на всех уровнях – региона, областных, республиканских центров, «Единая Россия» впервые получила везде квалифицированное большинство, можно его называть уставным, конституционным, – это две трети, которые позволяют нам принимать любые решения на уровне региона и его столицы», – пояснил секретарь Генсовета «ЕР».

Турчак обратил внимание на высокую явку избирателей, которая составила в среднем по стране около 46%, и отсутствие существенных нарушений на выборах. «Единая Россия» на этих выборах выставила большую команду наблюдателей – более 40 тысяч человек на выборах разных уровней, и могу констатировать на сегодняшний день существенных нарушений, которые могли бы хоть как-то повлиять на исход голосования, нашими наблюдателями зафиксировано не было», – отметил он.

Вместе с тем Турчак также обратил внимание, что нынешний электоральный цикл перетекает в выборы президента РФ, которые намечены на март 2024 года. По его словам, «ЕР» «несет ответственность за них на местах, поставив себе планку – вклад в явку «30 млн плюс голосов».

Москва, Мария Соколова

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