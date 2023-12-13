«На 20% мы поменяем состав»: в руководстве «Единой России» запланированы серьезные перестановки

Партия «Единая Россия» на своем съезде в предстоящее воскресенье определится с деталями своего участия в избирательной кампании главы государства и на 20% обновит состав Высшего и Генерального советов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Центрального исполкома «ЕР», депутат Госдумы Александр Сидякин сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«На съезде партии мы выскажем позицию по предстоящей избирательной кампании президента. Оставлю чуть-чуть интриги», – отметил Сидякин.

Парламентарий также отметил, что «стоит готовиться» к перестановкам в руководящих органах партии. «Мы будем ротировать наши руководящие органы, вносить изменения в устав… На 20% мы поменяем состав Генерального совета и Высшего совета», – уточнил он.

Кроме того, парламентарий сообщил, что на съезде «ЕР» будут приняты решения, которые «определят вектор развития партии на ближайшее время». В их основу лягут итоги дискуссионных площадок о прошлом, настоящем и будущем России.

Напомним, «Единая Россия» планирует провести съезд партии в воскресенье, 17 декабря.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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