Избившего журналиста главу района в Хакасии выгнали из ЕР и хотят уволить

Президиум генсовета «Единой России» исключил из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на журналиста телеканала «Вести 24». Кроме того, принято решение приостановить его полномочия как члена регионального политического совета и секретаря местного отделения ЕР. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, также президиум поручил президиуму регионального политсовета рассмотреть вопрос о соответствии главы Ширинского района занимаемой должности, после чего «инициировать процедуру отзыва избирателями». Отметим, что Зайцев занимает свой пост с 2007 года.

Турчак счел инцидент «очередным приступ «белой чиновничьей горячки». Высокопоставленный партийный функционер полагает, что это было «неадекватное и неприемлемое поведение».

«Хочешь помахать кулаками иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы – тебе не место во власти», – цитирует Турчака пресс-служба «Единой России». По его словам, «любой чиновник, депутат несут повышенную ответственность за свои слова и поступки».

Инцидент произошел 22 мая. Журналист программы «Вести. Дежурная часть» Иван Литомин спросил у Зайцева о плохом качестве жилья, возведенного для пострадавших от природных пожаров в 2015 году. На вопрос последовала агрессивная реакция: чиновник схватил микрофон корреспондента, толкнул его, а затем бросил на пол и в итоге выгнал из рабочего кабинета, используя матерные выражения. Подчиненные чиновника вместо того, что его остановить, закрывали объектив видеокамеры.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Ширинского района по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до шести лет и права занимать определенные должности. Следственный комитет РФ отметил, что проверит данные о коррупционной составляющей в работе Зайцева, о которых говорили журналисты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.05.19

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