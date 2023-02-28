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Вторник, 28 февраля 2023, 18:06 мск

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«Единая Россия» объявила о начале предварительных выборов

Сегодня на заседании президиума генсовета партии «Единая Россия» объявлено о начале 1 марта предварительных выборов, победители которых будут выдвинуты кандидатами в осеннюю избирательную кампанию. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

Как сообщил секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак, праймериз пройдут в электронной форме. «Как и в прошлом году, регистрация выборщиков будет проводиться исключительно с использованием портала Госуслуг. Все требования к защите данных будут жестко контролироваться», – подчеркнул он.

Сообщается также, что в регионах запуск процедуры предварительного голосования состоится с 3 по 7 марта. Выдвижение кандидатов будет идти до 27 апреля. Непосредственно голосование пройдет с 22 по 28 мая.

В этом году Единый день голосования в России будет 10 сентября. В 54 субъектах РФ пройдет 78 кампаний. Будут выбирать депутатов 20 заксобраний, 16 городских дум региональных столиц, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах пройдут выборы губернаторов. В Хабаровске пройдет голосование за мэра города, в Крыму – за депутата Госдумы по одномандатному округу №19.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Единая Россия

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