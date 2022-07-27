«Придется менять 90% чиновников»: Россия продолжает спонсировать мировую экономику

России для полного восстановления суверенитета придется пройти зачистку во власти, так как деятельность 90% чиновников и правящего класса направлена на обеспечение иностранных государств. Об этом заявил член Центрального политсовета «Единой России» и комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров на пресс-конференции в Москве. По его оценке, созданная 30 лет назад система позволяет Западу эксплуатировать отечественную экономику бесплатно.

«Проблема экономики РФ том, что мы являемся спонсорами мировой экономики. Важно не то, сколько денег мы выручаем, например, за продажу нефти и газа, а важно то, сколько мы товаров выручаем с мировой экономики в обмен на наши товары. И даже в тех пропорциях, а я считаю, что они занижены, мы поставляем в мировую экономику треть сырья. То есть мировая экономика рухнет без России просто, потому что исчезнет основа для всей пирамиды экономической деятельности. И в обмен мы получаем всего лишь 1,5% мирового ВВП, что конечно мало», – пояснил Федоров.

В этой связи парламентарий обратил внимание на введенные Западом санкции, которые направлены не на то, чтобы «надавить, а чтобы не поставлять в Россию товары».

«Этот разрыв сегодня стал просто гигантским. Если в прошлом году он был 50%, то сейчас этот разрыв уже составляет разы, то есть мы работаем на дядю. Это совершенно неправильная стратегия. Ее надо менять. Вплоть до того, что мы сейчас разрабатываем закон и думаем куда его применить – внешнеэкономическая деятельность или антимонопольное законодательство – каким-то образом целевые показатели для правительства должны быть таковы, чтоб оно по году обеспечивало товарный баланс. Что такое поставка товаров – это эксплуатация российской экономики бесплатно. То есть «Газпрому» надо добыть, зарплату выдать, когда он поставляет газ бесплатно, то естественно компенсация за счет всех остальных идет ему, за счет остальной экономики», – констатировал он.

При этом, по словам Федорова, еще более важной проблемой является то, что вся мировая экономика работает в пользу США.

«Мы в принципе функционируем на базе мирового доллара, который имеет 80% мирового оборота. Например, рубль – всего лишь 0,2%, в 400 раз меньше. И это их правило. И в доллар зашито материальной экономики 25%, 75% – нематериальной экономики. То есть экономика в пользу США – это заложено в сам доллар, в торговые операции, в каждый товар. В кашу, которую вы на завтрак едите, заложены вот эти преимущества США, как законодателя принципов экономической деятельности», – подчеркнул он.

«Нам придется переходить на материальный рубль – золотой его называют. Если мы на него перейдем, мы автоматически станем в несколько раз богаче, потому что материальная часть экономики в принципе, а мы в ней как-бы главные в мире, это более приоритетно, чем услуги. Это по сути политическая часть экономики, которую американцы накрутили на свой доллар и на систему оборота товаров в мире вообще», – отметил депутат.

«Чтобы улучшить нашу жизнь, нужно поменять те правила, по которым функционирует наша жизнь 30 лет с 1991 года. То, о чем говорил президент, когда просил народ на референдум выйти 2 года назад, и решить проблему суверенитета для того, чтобы у нас было верховенство российской Конституции относительно международных органов и олигархических кланов… Это и есть наведение порядка в стране – суверенитет. И между прочим, это президент заявил 18 лет назад в Мюнхенской речи, что мы являемся провинцией американского однополярного мира», – напомнил он.

В связи с этим Федоров подчеркнул, что в вопросе суверенитета «референдум был сорван». «Создали рабочую группу, олигархи те же самые надавили, которых было сто человек, ни одного не было сторонника суверенитета в конституционной реформе. Ни одного! Три председателя рабочей группы, там (сенатор Андрей) Клишас, (депутат Госдумы от «ЕР» Павел) Крашенинников и так далее – вообще были противниками до этого конституционной реформы. Они об этом публично говорили, как специалисты по Конституции. Эта рабочая группа пересмотрела предложение президента», – пояснил он.

Как полагает депутат, России придется пройти весь технологический путь восстановления суверенитета.

«Конечно придется менять 90% чиновников и правящего класса. Сегодняшняя правящая система страны вопреки президенту вся, как и ранее в нашей истории неоднократно, направлена на обеспечение иностранных государств. Они ее создали. Кто такие олигархи? Созданные американцами и англичанами предприниматели. Кто такие чиновники? 88 тысяч только подготовлено в США российских чиновников. Это официальные данные США – 88 тысяч! Нам придется пройти ту самую процедуру, которую в свое время в 30-е годы затронула 90% правящего класса. Тогда репрессиями. Президент против репрессий, он просто за отстранение. Придется это сделать. Придется вернуть суверенитет, пройдя всю технологическую цепочку восстановления суверенитета, которая известна со времен опричнины. Без этого никуда не деться. Поэтому и военная операция, что не смогли это сделать мирным путем», – заявил он.

«Сегодня понимания нет в обществе. Это заслуга тех, кто является паразитами, как Путин назвал американцев в свое время. То есть тех, кто живет за наш счет. И вот сегодня задача наша через военную операцию, через конституционную реформу – второй этап, добиться суверенитета и через суверенитет резко поднять благосостояние граждан России», – заключил Федоров.

Москва, Мария Соколова

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