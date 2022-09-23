Четверо депутатов Госдумы попросились на службу в зоне СВО

Четверо депутатов Государственной думы написали заявления с просьбой направить их на службу в зону специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены минобороны РФ», написал он.

Как уточнил Турчак, заявления подали председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского регионального отделения «ЕР» Сергей Сокол.

«Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», – добавил первый зампред Совфеда.

Москва, Андрей Дорофеев

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