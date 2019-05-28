Ультиматум Турчаку: хакасские единороссы вступились за напавшего на журналиста однопартийца

Политсовет отделения «Единой России» Ширинского района Хакасии вступился за однопартийца, главу Ширинского района Сергея Зайцева, напавшего на журналиста телеканала «Вести 24». Накануне против высокопоставленного единоросса было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Накануне президиум генсовета ЕР исключил Зайцева из партии и приостановил его полномочия как члена регионального политического совета. Также президиум поручил президиуму регионального политсовета рассмотреть вопрос о соответствии главы Ширинского района занимаемой должности, после чего «инициировать процедуру отзыва избирателями». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал поведение чиновника «неадекватным и неприемлемым», а сам инцидент – «очередным приступом «белой чиновничьей горячки».

Однако единороссы Ширинского района, вопреки позиции московского руководства «Единой России», заступились за своего оскандалившегося коллегу и пригрозили массово выйти из ЕР в поддержку Зайцева. На состоявшемся 28 мая экстренном заседании местного политсовета партийцы приняли обращение к президиуму генсовета ЕР и президиуму Хакасского регионального отделения с просьбой приостановить решение об исключении главы Ширинского района из партии до вынесения судебного решения по уголовному делу. В противном случае они угрожают сдать партийные билеты всем составом политсовета в 14 человек, сообщает 19rus.info. Единороссы обвинили пострадавшего журналиста в провокации конфликта и нарушении закона о СМИ, утверждая, что «его репортаж носил заказной характер». По их мнению, уголовное дело против Зайцева было возбуждено поспешно и необъективно. В то же время они слегка пожурили коллегу за несдержаность.

Любопытно, что утвержденные в Москве меры наказания в отношении Зайцева ранее не поддержали и на региональном уровне ЕР. Секретарь республиканского отделения «Единой России» Сергей Можаров заявил, что в ситуации нужно тщательно разобраться. При этом он заявил, что Зайцеву необходимо было проявить сдержанность. Затем за главу Ширинского района вступились его районные однопартийцы.

Сам инцидент произошел 22 мая. Журналист программы «Вести. Дежурная часть» Иван Литомин спросил у Зайцева о плохом качестве жилья, возведенного для пострадавших от природных пожаров в 2015 году. На вопрос последовала агрессивная реакция: чиновник схватил микрофон корреспондента, толкнул его, а затем бросил на пол и в итоге выгнал из рабочего кабинета, используя нецензурные ругательства. Подчиненные чиновника вместо того, что его остановить, закрывали объектив видеокамеры. По данному факту в отношении главы Ширинского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженное с насилием в отношении журналистов). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до шести лет и права занимать определенные должности. Следственный комитет РФ отметил, что проверит данные о коррупционной составляющей в работе Зайцева, о которых говорили журналисты.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

Абакан. Другие новости 28.05.19

Россия вымирает, как в 90-е: естественная убыль населения ускоряется. / Главы МИД Германии и Франции засобирались на Украину. / В гордуме Екатеринбурга отменили заседание с отчетом Александра Высокинского. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»