В Хакассии напавшего на журналиста главу района уличили в коррупции

В Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении главы Ширинский район Сергея Зайцева и иных неустановленных лиц. Как сообщили в пресс-службе СКР, их подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Следствие считает, что с 2007 по 2010 годы Сергей Зайцев, являясь должностным лицом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал регистрацию права собственности на земельный участок, расположенный в нескольких километрах от села Шира. Данный участок предназначался для строительства полигона твердых бытовых отходов. Земля была переоформлена на знакомого Сергея Зайцева, а затем под видом передачи в дар – на другое лицо.

После этого, Зайцев силами администрации муниципалитета организовал разработку договора аренды указанного земельного участка с арендной платой в размере около 50 тысяч рублей в год. Кроме того, он обеспечил включение в договор условий об изменении категории земель данного участка с земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности и последующего выкупа участка у собственника за цену ниже рыночной.

При этом подозреваемый знал, что указанный земельный участок должен был перейти в муниципальную собственность и использоваться бесплатно, а изменение категории земель повлечет существенное увеличение рыночной стоимости участка. Зайцев незаконно обеспечил подписание договоров аренды данного участка, перечисление его собственникам арендной платы за счет средств муниципалитета, после чего организовал подписание подчиненными сотрудниками договора купли-продажи земельного участка о его выкупе за сумму более 5 млн рублей.

Действия Зайцева и его подельников нанесли материальный ущерб на сумму более 6 млн рублей. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что Сергей Зайцев печально прославился на всю страну в конце мая, после того как набросился на журналиста телеканала «Вести 24», который спросил его о плохом качестве жилья, возведенного для пострадавших от природных пожаров в 2015 году. На вопрос последовала агрессивная реакция: чиновник схватил микрофон корреспондента, толкнул его, а затем бросил на пол и в итоге выгнал из рабочего кабинета, используя нецензурные ругательства.

Подчиненные чиновника вместо того, что бы его остановить, закрывали объектив видеокамеры. По данному факту в отношении Зайцева было возбуждено уголовное дело по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженное с насилием» (ч.3 ст.144 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 6 лет. Следственный комитет РФ отметил, что проверит данные о коррупционной составляющей в работе Зайцева, о которых говорили журналисты.

Абакан, Иван Гридин

Абакан. Другие новости 20.06.19

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