Напавшему на журналиста чиновнику из Хакасии грозит до 6 лет колонии: СКР возбудил дело

Следователи возбудили уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии единоросса Сергея Зайцева на журналиста телеканала «Россия 24». Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Расследование в отношении чиновника ведется по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом). Чиновнику по этой статье грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 6 лет. Также ему могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Дело возбудили по итогам проверки инцидента с нападением на репортера, проведенной следственными органами СКР по Хакасии.

Сам инцидент произошел 22 мая. Съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» во главе с журналистом Иваном Литоминым пришла в здание районной администрации и попыталась взять интервью у руководителя Ширинского района. «Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль», – говорится в сообщении СКР.

В ведомстве отметили, что в рамках уголовного дела следователи проверят информацию «о коррупционной составляющей» в деятельности главы Ширинского района, о которой заявили авторы сюжета «Вести. Дежурная часть».

Как сообщал «Новый День», журналист программы «Вести. Дежурная часть» Иван Литомин спросил у Зайцева о плохом качестве жилья, возведенного для пострадавших от природных пожаров в 2015 году. На вопрос последовала агрессивная реакция: чиновник схватил микрофон корреспондента, толкнул его, а затем бросил на пол и в итоге выгнал из рабочего кабинета, используя нецензурные выражения. Подчиненные чиновника вместо того, что его остановить, закрывали объектив видеокамеры.

Сегодня стало известно, что СКР проводит проверку по факту произошедшего. Разбирательство по факту инцидента начали и в «Единой России»: в ближайшее время комиссия по этике партии власти вынесет решение в отношении Зайцева. В партии власти уже извинились перед журналистами за «безобразную сцену». Добавим, что инцидентом заинтересовали и в Союзе журналистов России и пообещали провести проверку.

Сам чиновник в комментарии РИА «Новости» обвинил журналистов в «спланированной провокации» и добавил, что собирается обратиться в СКР с заявлением о неправомерных действиях представителей СМИ. «Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы. И это на протяжении десяти минут», – пытался оправдаться Зайцев.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

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